В Минобороны США заявили об отсутствии изменений готовности сил в Нигере

В ведомстве отметили, что "каких-либо решений о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности" с африканской страной пока не принималось

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не вносили каких-либо изменений в готовность своих сил в Нигере. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Касательно текущей ситуации в Нигере, позвольте обратить внимание, что пока нет никаких изменений в готовности сил США в Нигере", - сказал он.

Райдер также отметил, что "каких-либо решений о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности" с Нигером пока не принималось.

США продолжают сотрудничать с военными в Нигере, не причастными к отстранению президента, некоторые могут находиться на американской базе, добавили в Пентагоне.