Военнослужащего ВМС США арестовали по подозрению в передаче данных Китаю

По утверждению прокуратуры, 26-летний старшина Вэньхен Чжао получал взятки от представителей китайской разведки и взамен предоставлял, в частности, операционные планы американских военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе, а также данные о работе двух баз ВМС

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Американские власти арестовали военнослужащего ВМС США, он обвиняется в получении взяток и передаче военной информации Китаю. Об этом сообщило отделение Минюста США в штате Калифорния.

По утверждению прокуратуры, 26-летний старшина Вэньхен Чжао получал взятки от представителей китайской разведки и взамен предоставлял служебную информацию, в частности, операционные планы американских военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе, а также данные о работе двух баз ВМС.

За предоставленные данные, как считает гособвинение, Вэньхен Чжао получил от китайской разведки $14,8 тыс. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

По информации агентства Associated Press, в Калифорнии также был арестован 22-летний военнослужащий ВМС США, он подозревается в преступном сговоре с целью передачи оборонной информации.