В Чехии 7-8 августа состоится визит президента Мозамбика

Филипе Жасинту Ньюси проведет переговоры с чешским коллегой Петером Павелом и встретится со спикером Палаты депутатов парламента Маркетой Пекаровой-Адамовой, первым вице-премьером республики и главой МВД Витом Ракушаном и с первым вице-спикером Сената высшего законодательного органа страны Иржи Драгошем

ПРАГА, 3 августа. /ТАСС/. Президент Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси посетит 7 и 8 августа с официальным визитом Чехию. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба чешского лидера.

"По приглашению президента республики Петера Павела 7 и 8 августа 2023 года состоится официальный визит президента Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси с супругой в Чехию. Президентская чета официально начнет свой визит в Пражском граде в понедельник, 7 августа", - говорится в сообщении.

Президент Мозамбика, кроме переговоров с Павелом, встретится со спикером Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой, первым вице-премьером республики и главой МВД Витом Ракушаном и с первым вице-спикером Сената (верхней палаты) высшего законодательного органа страны Иржи Драгошем. Он также встретится с представителями чешской оборонной промышленности, посетит компанию AERO Vodochody AEROSPACE и побывает в городе Брно на юго-востоке республики.