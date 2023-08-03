Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС

Исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес сообщила, Каракас "поставит на службу комиссии по энергетике БРИКС крупнейшие в мире запасы нефти" и будет содействовать развитию "новых отношений сотрудничества" и "строительству многополярного мира"

КАРАКАС, 3 августа. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес подтвердила, что страна направила официальный запрос на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и Министерство иностранных дел направило соответствующий запрос", - сообщила Родригес в интервью государственному телеканалу Venezolana de Televisión в Нью-Дели, где она принимает участие в работе Совета Индия - Латинская Америка и карибские страны.

Вице-президент подчеркнула, что Венесуэла "поставит на службу комиссии по энергетике БРИКС крупнейшие в мире запасы нефти" и будет содействовать развитию "новых отношений сотрудничества" и "строительству многополярного мира". Она отметила, что Венесуэла находится "в авангарде строительства международных отношений без гегемонии, шантажа и односторонних ограничительных мер, которые грубо нарушают международное право". По ее словам, "венесуэльский народ требует отмены незаконных санкций", введенных против страны.

"Мир, в котором одна держава, находящаяся в упадке, претендует быть хозяином планеты и отдавать приказы другим странам, не может существовать, и этому миру уже пришел конец", - заявила Родригес и добавила, что Венесуэла вместе с БРИКС "строит новый многополярный мир".

Ожидается, что на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут рассмотрены официальные заявки на вступление в объединение, поданные несколькими странами.