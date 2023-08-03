3 августа, 19:10,
обновлено 3 августа, 19:46

Пентагон: США неизвестно о непосредственных угрозах на границе Польши и Белоруссии

В ведомстве отметили приверженность безопасности НАТО и рассказали о планах поддерживать контакты с польскими союзниками

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. США не наблюдают каких-либо обострений и повышенных рисков на границе Польши и Белоруссии в настоящий момент. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"На данный момент мне неизвестно о каких-либо планах по изменению готовности американских сил. Мы, разумеется, привержены обеспечению безопасности НАТО и продолжим поддерживать контакты с нашими польскими союзниками", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию на границе Польши и Белоруссии на фоне заявлений Варшавы о росте напряженности.

"Мне неизвестно о каком-либо повышенном риске трансграничных операций в настоящий момент", - добавил Райдер. 

Теги:
БелоруссияСШАПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация