Белый дом назвал встречи в Джидде попыткой заручиться поддержкой предложений Киева

В ведомстве не считают предстоящее мероприятие мирными переговорами

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Предстоящие встречи в Джидде по Украине - это не мирные переговоры, а попытка заручиться поддержкой предложений Киева. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Это не мирные переговоры, и я бы не ждал от них конкретных и осязаемых результатов. Это еще одна возможность заручиться поддержкой мирового сообщества [в отношении предложений Киева]", - сказал он.

"Это продолжение месяцев обсуждений с Украиной и международными партнерами о формуле мира [президента Украины Владимира] Зеленского и о том, как продвинуть ее, как найти для нее международную поддержку. <...> Эти встречи в Джидде соберут вместе страны региона и даже некоторые страны глобального Юга, чтобы продолжить обсуждение формулы мира" - добавил Кирби.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча, которую Киев и западные страны инициируют в Саудовской Аравии по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, является обманом и на самом деле нужна для сколачивания антироссийской коалиции. Захарова указала, что эта встреча - "приманка" для стран, искренне желающих урегулировать украинский конфликт, избежать еще больших его масштабов. Эти государства приглашаются "с целью выработки якобы некой мирной инициативы, урегулирования ситуации", но в действительности это "очередная инсценировка", убеждена дипломат.

О планах встречи в Саудовской Аравии

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести 5-6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине. По сведениям издания, на встречу прибудут крупные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать представители государств, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в датской столице.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.