Белый дом: США не выступают за применение силы против мятежников в Нигере

В ведомстве отметили, что Вашингтон привержен дипломатии с целью урегулирования ситуации в африканской стране

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают сейчас за дипломатию с целью урегулирования ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников в этой африканской стране. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Говорю вам, что мы все еще сконцентрированы на дипломатии. Мы все еще верим, что у нее есть шансы. Мы все еще верим, что посреднические усилия могут быть успешными. На это мы и направляем свою энергию", - отметил представитель Белого дома.