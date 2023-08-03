3 августа, 19:22,
обновлено 3 августа, 19:48
Попытка госпереворота в Нигере

Белый дом: США не выступают за применение силы против мятежников в Нигере

В ведомстве отметили, что Вашингтон привержен дипломатии с целью урегулирования ситуации в африканской стране

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают сейчас за дипломатию с целью урегулирования ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников в этой африканской стране. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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"Говорю вам, что мы все еще сконцентрированы на дипломатии. Мы все еще верим, что у нее есть шансы. Мы все еще верим, что посреднические усилия могут быть успешными. На это мы и направляем свою энергию", - отметил представитель Белого дома. 

Теги:
НигерСШАПопытка госпереворота в Нигере
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