Конгрессмен Сешнс стал первым американским политиком, прибывшим в ТРСК прямым рейсом

Визит республиканца был организован Торгово-промышленной палатой турок-киприотов

НИКОСИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Американский конгрессмен-республиканец от штата Техас Пит Сешнс провел в четверг переговоры с руководством самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщили турко-кипрские СМИ. Они обратили внимание на то, что Сешнс стал первым американским политиком, который прибыл в ТРСК не через территорию Республики Кипр, а прямым рейсом из Турции, приземлившись в недавно отстроенном турко-кипрском аэропорту Эрджан (греческое название - Тимбу).

Визит американского политика был организован Торгово-промышленной палатой турок-киприотов. По прибытии конгрессмен Сешнс заявил журналистам, что рад посетить север острова и хотел бы больше узнать от турко-кипрской стороны, как она видит решение проблемы разделенного острова. "В прошлом я бывал на юге, и теперь считаю совершенно правильным и справедливым посетить север. В этом контексте я рад услышать ваше мнение", - сказал американский политик на встрече с лидером турок-киприотов, президентом ТРСК Эрсином Татаром. Как заметил конгрессмен, для него важно уважать интересы обеих общин на Кипре и добавил, что для достижения соглашения необходимы здравый смысл и лидерство.

Тем временем посольство США на Кипре по сути дистанцировалось от визита конгрессмена Сешнса, заявив, что политик посетил север острова "в неофициальном качестве". Поэтому, как объяснила американская дипмиссия ведущей кипрской газете "Сайпрус мейл", она "не оказывала никакой поддержки [его] неофициальной поездке". "Если говорить в целом, то Соединенные Штаты признают правительство Республики Кипр единственным законным правительством на острове. США не признают ТРСК", - подчеркнули в посольстве.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы Христодулидиса предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН. Однако лидер турок-киприотов Татар заявил, что приостановленный переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК. Эту позицию он подтвердил и на встрече с конгрессменом Сешнсом.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.