Трамп прибыл в Вашингтон

Экс-президент США отправился на предъявление обвинений по делу о штурме Конгресса

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп прибыл Вашингтон из своего гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси) и отправился в суд, где ему в ближайшие часы предъявят обвинения по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года.

Самолет предыдущего американского лидера приземлился в аэропорту имени Рональда Рейгана в пригороде Вашингтона в Арлингтоне (штат Вирджиния). Американские новостные телеканалы транслировали посадку в прямом эфире. Покинув борт лайнера, Трамп не стал общаться с собравшимися в аэропорту журналистами, его кортеж сразу отправился в суд.

Спецпрокурор Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений Трампу по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах ноября 2020 года, за счет незаконных действий.

Нынешний американский президент-демократ Джо Байден одержал на выборах 2020 года победу над республиканцем Трампом. Последний добивался переизбрания на пост главы администрации. Трамп ожесточенно оспаривал исход того голосования. Сторонники политика, собравшиеся 6 января 2021 года в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов выборов. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, ряд чиновников предыдущего американского правительства подал в отставку.