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обновлено 3 августа, 19:51
Военная операция на Украине

В пяти областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в пяти областях на юго-востоке, севере и в центре Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

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Сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, тревогу отменили спустя почти полчаса. Как сообщило украинское издание "Зеркало недели", в Харьковской и Сумской областях произошли взрывы, в то время как в последней предупреждения не объявлены.

Ранее в четверг воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях. Сообщений о происшествиях не поступало.

В новость были внесены изменения (22:51 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги. 

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