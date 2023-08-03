Белый дом утверждает, что РФ стремится расширить военно-техническое сотрудничество с КНДР

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что глава МО РФ Сергей Шойгу ездил в КНДР, чтобы убедить эту страну продать боеприпасы России

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Россия стремится расширить военно-техническое сотрудничество с КНДР. Об этом на регулярном брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя визит в КНДР министра обороны России Сергея Шойгу.

"Министр обороны России Сергей Шойгу недавно ездил в Северную Корею, чтобы убедить Северную Корею продать боеприпасы России <...>. По нашей информации, Россия стремится нарастить военное сотрудничество с КНДР, в частности, за счет продажи Северной Кореей артиллерийских боеприпасов России", - сказал он.

Российская делегация во главе с Сергеем Шойгу посетила на этой неделе КНДР для участия в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов. Министр обороны РФ присутствовал на военном параде, прошедшем в четверг на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Как сообщили в Минобороны России, в составе парадных расчетов прошли военнослужащие Корейской народной армии (КНА) в исторической форме времен войны, танки Т-34, техника 1950-1953 годов, парадные расчеты всех видов и родов войск КНА и механизированная колонна с новейшими образцами вооружения и военной техники.

В Пхеньяне также состоялись переговоры Шойгу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В Минобороны РФ сообщили, что в ходе беседы "состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности". В ведомстве отметили также, что визит министра обороны РФ в КНДР станет важным этапом развития сотрудничества Москвы и Пхеньяна.