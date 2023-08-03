Трамп прибыл в суд в Вашингтоне

Там экс-президенту США зачитают обвинения по делу о выборах

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп прибыл в Федеральный суд столичного округа Колумбия, где ему, как планируется, будут зачитаны обвинения в препятствовании утверждению итогов выборов 2020 года, передает корреспондент ТАСС.

Экс-президент ранее прибыл на частном самолете в аэропорт имени Рональда Рейгана из штата Нью-Джерси.

Также у здания суда собрались сторонники и противники Трампа. Некоторые из демонстрантов пришли с транспарантами с надписями "Осудите Трампа навечно", "Справедливость для Трампа". Другие выкрикивают лозунги в поддержку экс-президента, к примеру, "Трамп выиграл [выборы]".

Безопасность в этом районе города обеспечивают сотни сотрудников полиции. Несколько полицейских находятся на крыше суда. Перед зданием стоят несколько десятков передвижных телевизионных станций американских и других телеканалов.

Планируется, что обвинения Трампу зачитает судья Моксила Упадхья. Ему фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на президентских выборах в ноябре 2020 года. Трамп должен будет ответить на вопрос, считает ли он себя виновным. Он может сделать это через своего адвоката. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, обвинения в которых предъявлены экс-президенту спецпрокурором США Джеком Смитом, составляет 20 лет тюремного заключения.

Ожидается, что Трамп будет формально арестован на время предъявления обвинений, однако затем сможет покинуть суд свободно. У него возьмут отпечатки пальцев, но не будут фотографировать для материалов дела.

В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у Трампа есть все шансы стать официальным кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии на выборах 2024 года. Действующий президент США Джо Байден собирается бороться за переизбрание от демократов.