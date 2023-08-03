Пентагон пока не подтвердил планы разместить военных на судах в Ормузском проливе

Руководитель пресс-службы ведомства Патрик Райдер напомнил, что ранее США уже объявляли об отправке в район Персидского залива морских пехотинцев и истребителей F-16, и отметил, что ему нечего добавить

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер не стал на брифинге подтверждать информацию о том, что на гражданских судах, следующих через Ормузский пролив, будут размещаться американские военные.

Ранее о подготовке такой меры для защиты судов от действий иранского флота сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации.

"Мне нечего сообщить по этому поводу", - сказал Райдер.

Представитель Пентагона напомнил, что ранее США уже объявляли об отправке в район Персидского залива морских пехотинцев и истребителей F-16. "Добавить к этому мне пока нечего", - указал он.