Россиянин Лихтенштейн признал вину в суде США по делу биржи Bitfinex

Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Гражданин России Илья Лихтенштейн и его жена американка Хизер Морган признали свою вину в отмывании средств, полученных в результате кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Об этом сообщило Министерство юстиции США

"Супружеская пара признала свою вину в преступном сговоре с целью отмывания средств, полученных в результате хакерской атаки и кражи порядка 120 тыс. биткойнов с мировой криптовалютной биржи Bitfinex", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что супружеская пара пошли на сделку с органами правосудия США. В релизе Минюста отмечается, что Лихтенштейну может грозить до 20 лет тюремного заключения, а Морган - до 10 лет.

Лихтенштейн переехал в США с родителями в 1994 году и с тех пор проживает там. У него двойное гражданство - России и США, его супруга является гражданкой Соединенных Штатов. Оба были задержаны в Нью-Йорке в феврале 2022 года. Позднее суд распорядился перевезти Лихтенштейна и Морган из Нью-Йорка в Вашингтон для проведения дальнейшего разбирательства по их делу. В Минюсте США сообщали, что конфисковало украденные во время кибератаки на Bitfinex биткойны на сумму, эквивалентную $3,6 млрд. Предполагается, что для отмывания криптовалюты супруги использовали различные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.