Выборы в парламент Иракского Курдистана пройдут 25 февраля 2024 года

В Национальной ассамблее Иракского Курдистана 111 мест, распределенных между 17 блоками, представляющими все этнические группы и политические силы в регионе

КАИР, 3 августа. /ТАСС/. Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани издал указ о проведении выборов в Национальную ассамблею (парламент) автономного региона 25 февраля 2024 года. Об этом сообщил в четверг его официальный представитель Дилшад Шахаб на пресс-конференции в Эрбиле.

"25 февраля 2024 года назначается датой проведения выборов в парламент Иракского Курдистана шестого созыва", - приводит его слова информационный портал Shafaq News. По словам пресс-секретаря, указ вступает в силу с момента его издания.

В октябре прошлого года Национальная ассамблея продлила срок своих полномочий на один год в связи с невозможностью провести выборы из-за разногласий основных политических сил региона. Дата проведения голосования была отложена на 18 ноября этого года.

В Национальной ассамблее Иракского Курдистана 111 мест, распределенных между 17 блоками, представляющими все этнические группы и политические силы в регионе.