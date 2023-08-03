Адвокат Трампа назвала новое дело против него "попыткой разрушить избирательную кампанию"

По мнению Алины Хабба, экс-президента США пытаются отвлечь на разбирательства, чтобы он не мог направить все силы на подготовку к предстоящим выборам

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Предъявление органами прокуратуры США обвинений предыдущему американскому президенту Дональду Трампу по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года представляет собой попытку разрушить его нынешнюю избирательную кампанию. Такое мнение выразила в четверг адвокат Трампа Алина Хабба.

"Думаю, что каждый суд должен рассматривать это в совокупности. Речь тут идет не о деле 6 января. Речь тут идет о факте, который заключается в том, что в течение пары месяцев мы видели, как они [компетентные органы США] <...> пытаются стреножить лицо, ведущее избирательную кампанию, борющееся за избрание президентом. Чтобы он находился в суде <...>, чтобы его внимание было отвлечено [на это разбирательство], чтобы он не мог как следует добиваться избрания в 2024 году", - заявила юрист. Она общалась с журналистами у здания Федерального суда столичного округа Колумбия, в котором в это время шло заседание по делу Трампа.

Спецпрокурор Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений Трампу по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах ноября 2020 года, за счет незаконных действий.

Действующий американский президент-демократ Джо Байден одержал на выборах 2020 года победу над республиканцем Трампом. Последний добивался переизбрания на пост главы администрации. Трамп ожесточенно оспаривал исход того голосования. Сторонники политика, собравшиеся 6 января 2021 года в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов выборов. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, несколько чиновников предыдущего американского правительства подали в отставку.