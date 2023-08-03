Трамп в суде заявил о своей невиновности в препятствовании утверждению итогов выборов

Бывшему американскому президенту в ходе заседания зачитали обвинения

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп во время явки в Федеральный суд столичного округа Колумбия заявил о своей невиновности в попытках препятствовать утверждению итогов выборов 2020 года в США, передает журналист телеканала CBS Скотт Макфарлейн.

"Трамп не признает себя виновным", - написал он в X (ранее Twitter).

Как отмечает газета The New York Times, экс-президент считает себя невиновным по всем четырем пунктам обвинений.

По информации газеты, представитель прокуратуры подтвердил, что власти США не будут добиваться задержания Трампа.

Трампу в суде были зачитаны обвинения. Ему фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах ноября 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений, обвинения в которых предъявлены Трампу, составляет 20 лет тюремного заключения.

Трамп намерен принимать участие в президентских выборах в 2024 году. В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у него есть все шансы стать официальным кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии. Байден собирается на выборах бороться за переизбрание от демократов.