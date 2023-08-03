Британские ВВС утверждают, что сопроводили 50 самолетов РФ над Балтикой за четыре месяца

В заявлении Минобороны Великобритании отмечается, что теперь миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Эстонии, запущенная в 2014 году, будет осуществляться испанскими ВВС

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. ВВС Великобритании с марта в ходе миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Эстонии вылетали на сопровождение 50 российских самолетов в Балтийском регионе и провели в воздухе более 500 часов. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Военнослужащие 140-го экспедиционного авиакрыла королевских ВВС были размещены на базе Эмари в Эстонии вместе с эскадрильей истребителей Eurofighter Typhoon. По завершении миссии они вернулись в Шотландию на авиабазу Лоссимут. Во время дислоцирования в Эстонии британские ВВС отрабатывали совместные полеты с германскими военными летчиками для сопровождения самолетов ВКС РФ. В заявлении Минобороны Великобритании отмечается, что теперь миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства Эстонии, которая была запущена в 2014 году, будет осуществляться испанскими ВВС.

"Лидерство Великобритании, проявленное в ходе миссии по патрулированию воздушного пространства в Эстонии, привело к перехвату десятков российских самолетов со стороны королевских ВВС и послало сильный сигнал [президенту РФ Владимиру] Путина о том, что мы поддерживаем своих союзников [в деле защиты против] любой угрозы нашим границам", - заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Подчеркивается, что в ходе миссии британские ВВС действовали в координации с коллегами из Португалии и Румынии, которые занимались аналогичными операциями в Литве.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.