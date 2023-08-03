На Украине сообщили о начале переговоров с США по гарантиям безопасности

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак отметил, что это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Киева, которая была согласована на саммите НАТО в Вильнюсе

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Украина и США начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Сегодня Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, - написал он в Telegram-канале. - Это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, которая была согласована на саммите НАТО в Вильнюсе, что является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений". Ермак отметил, что США стали "первой страной, с которой Украина начала этот процесс", что позволит создать модель и для других партнеров.

31 июля американская администрация подтвердила, что Соединенные Штаты и Украина начнут на этой неделе переговоры о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности Киеву. Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, переговоры состоятся в виртуальном формате, с американской стороны возглавлять делегацию будет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Миллер добавил, что переговоры будут проходить в соответствии с обязательствами, принятыми странами Группы семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе.