3 августа, 20:39,
обновлено 3 августа, 21:11

CNN: суд назначил слушания по делу Трампа о штурме Капитолия на 28 августа

AP Photo/ Alex Brandon
Дональд Трамп
© AP Photo/ Alex Brandon

Вести дело будет судья Таня Чаткэн

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Суд назначил на 28 августа слушания по делу экс-президента США Дональда Трампа, касающемуся штурма Капитолия, передает телеканал CNN.

Трамп предстанет перед судьей Федерального суда округа Колумбия Таней Чаткэн, которая в 2019 году приговорила Марию Бутину к 18 месяцам заключения. Именно она будет вести дело о попытках экс-президента препятствовать утверждению итогов выборов и штурме Капитолия.

Спецпрокурор США Джек Смит во вторник объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа. Республиканцу фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года.

Трамп в четверг не признал свою вину ни по одному из пунктов обвинений. Представитель прокуратуры подтвердил, что власти США не будут добиваться задержания экс-президента.

Трамп намерен принимать участие в президентских выборах в будущем году. В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у него есть все шансы стать официальным кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии. Действующий президент США Джо Байден собирается на выборах бороться за переизбрание от демократов. 

Теги:
СШАТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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