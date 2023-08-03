Трамп провел менее получаса в суде в Вашингтоне по делу о событиях января 2021 года

Бывший американский лидер заявил о своей невиновности

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп покинул Федеральный суд округа Колумбия, где ему были зачитаны обвинения в препятствовании утверждению итогов выборов 2020 года в США. Он провел в здании около 27 минут, заявив о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС с места событий.

С собравшимися у суда многочисленными журналистами Трамп не общался. Его кортеж с включенными проблесковыми маячками выехал в Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния).