3 августа, 20:51,
обновлено 3 августа, 20:59
Дело Дональда Трампа

Трамп провел менее получаса в суде в Вашингтоне по делу о событиях января 2021 года

Бывший американский лидер заявил о своей невиновности

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп покинул Федеральный суд округа Колумбия, где ему были зачитаны обвинения в препятствовании утверждению итогов выборов 2020 года в США. Он провел в здании около 27 минут, заявив о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Читайте также
История судебных разбирательств в отношении Трампа

С собравшимися у суда многочисленными журналистами Трамп не общался. Его кортеж с включенными проблесковыми маячками выехал в Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния). 

Теги:
СШАТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация