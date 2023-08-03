Новая миссия МАГАТЭ не обнаружила мины на крышах энергоблоков Запорожской АЭС

До этого украинская сторона неоднократно заявляла о якобы минировании энергоблоков ЗАЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые сегодня прибыли на Запорожскую АЭС в рамках ротации, не обнаружили мины на крышах третьего и четвертого энергоблоков станции. Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

До этого украинская сторона неоднократно заявляла о якобы минировании энергоблоков Запорожской АЭС. Карчаа назвал это попыткой создать вокруг станции скандал.

"Новая команда получила разрешение Минобороны РФ на доступ на крышу третьего и четвертого энергоблоков. Мы их туда сводили - никаких мин нет", - сказал он.

Карчаа отметил, что сотрудники МАГАТЭ долго не могли получить разрешения на осмотр крыш, потому что российская сторона опасались провокаций украинских военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Карчаа в свою очередь выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по Запорожской АЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.