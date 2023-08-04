3 августа, 21:04
Военная операция на Украине

Украина надеется, что США не уменьшат помощь Киеву, направив часть средств Тайваню

AP Photo/ Mary Altaffer
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo/ Mary Altaffer

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что намерение президента США Джо Байдена оказать военную помощь Тайваню за счет средств, выделенных Киеву, не приведет к уменьшению поддержки украинской армии.

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"Я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации [президента США] в плане поддержки Украины, по сути, в результате к уменьшению этой поддержки не приведут", - прокомментировал Кулеба агентству Укрифнорм публикацию издания.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден намерен обратиться к американскому Конгрессу с просьбой профинансировать покупку вооружений для Тайваня из дополнительного бюджета, выделенного на помощь Украине. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоКулеба, Дмитрий ИвановичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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