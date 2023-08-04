Трамп назвал политическим шагом предъявление ему обвинений по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США отметил, что он опережает соперников на этапе внутрипартийной борьбы

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Предыдущий американский президент Дональд Трамп назвал политическим шагом предъявление ему обвинений по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года.

"Если посмотреть на происходящее, то речь идет о преследовании политического оппонента. Этого никогда не должно было произойти в Америке. Это преследование человека, который с очень-очень существенными показателями опережает [соперников] на этапе внутрипартийной борьбы у республиканцев [в рамках кампании по выборам 2024 года]", - заявил Трамп в четверг журналистам.