Сирийские войска уничтожили пять беспилотников боевиков к северу и западу от Алеппо

Артиллерия Сирии ранее нанесла удары по позициям экстремистов в ответ на неоднократные нарушения ими режима прекращения огня в северной зоне деэскалации

БЕЙРУТ, 4 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны сирийской армии сбили в четверг пять беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать военные объекты к северу и западу от Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщила газета Al Watan, беспилотники были запущены боевиками экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Ранее артиллерия нанесла удары по позициям экстремистов в ответ на неоднократные нарушения ими режима прекращения огня в северной зоне деэскалации. В результате уничтожены командные пункты и тыловые базы противника в горной местности Джебель-эз-Завия, а также в населенных пунктах Эль-Атариб, Кенсарфа и Кфар-Нуран. Боевики понесли потери убитыми и ранеными.

По информации издания, 3 августа бандформирования обстреляли из минометов поселки Урум-эс-Сугра и Шейх-Али к северу и западу от Алеппо, находящиеся под защитой правительственных сил, а также армейские посты на юге провинции Идлиб.

Активность банд "Джебхат ан-Нусры" заметно возросла с начала 2023 года. По сведениям телеканала Al Hadath, жертвами их вооруженных вылазок на севере Сирии стали 57 мирных граждан, в том числе 18 детей.