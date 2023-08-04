Вучич заявил о пропаганде Запада против Сербии

Президент страны отметил, что часто Telegram-каналы с пропагандой маскируются под российские

БЕЛГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Запад может использовать мессенджер Telegram, создавая каналы под видом российских, с целью распространения удобной им информации, в том числе направленной против Сербии. Об этом в четверг вечером заявил президент республики Александар Вучич в комментарии для телеканала РТС.

"Вы знаете, как ведется пропаганда против нас? Они говорят, зайди в Telegram и [показывают] некий "Зеленый медведь" и если вы видите медведя, то вы думаете, что это русские. Потом каждая вторая, третья новость [публикуется] против Вучича, - отметил глава государства. - Когда мы начинаем проверять, откуда это идет, каким образом, мы видим ту самую российскую пропаганду, но понимаем, что это идет из соседней страны, которая является членом НАТО и под непосредственным влиянием еще кое-кого".

"Это делается для того, чтобы отделить ту часть населения, которая патриотически настроена, от сербского государства и подтолкнуть их к революции", - подчеркнул Вучич.

Сербский президент отдельно указал на то, что Белград продолжит вести самостоятельную политику, не поддаваясь на давление извне, добавив, что страна находится на пути в Европейский союз, но даже при этом она "не будет разрушать традиционные приятельские отношения кто бы и что не требовал".