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Член Конгресса США обвинила Минюст в попытке устранить политического оппонента Байдена

Марджори Тейлор-Грин убеждена, что американское Министерство юстиции вмешивается в предстоящие выборы, выдвигая обвинения против Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин убеждена, что, предъявив в четверг экс-президенту США Дональду Трампу обвинения по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года, американский Минюст пытается устранить главного оппонента нынешнего главы государства Джо Байдена.

"Министерство юстиции Байдена активно вмешивается в выборы, пытаясь отправить за решетку его главного политического оппонента президента Дональда Трампа", - написала она на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Республиканцу фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года. Сам Трамп свою вину не признал и также назвал политическим шагом предъявление ему обвинений по делу о беспорядках на Капитолийском холме. 

Теги:
СШАТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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