Telegraph: премьер Великобритании может пропустить встречу лидеров ГА ООН

Газета пишет, что Риши Сунак может сосредоточиться на внутренней политике страны

ТАСС, 4 августа. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак может отказаться от поездки на встречу лидеров Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), сосредоточившись на внутренней политике страны. Об этом в четверг сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По их информации, Сунак до сих пор не подтвердил свое участие в заседании ГА ООН в сентябре, вместо этого премьер рассматривает возможность сосредоточиться на достижении своих пяти предвыборных обещаний и подготовке к ежегодной конференции Консервативной партии.

При этом источник газеты на Даунинг-стрит заявил, что о всех поездках премьер-министра будет объявлено "привычным способом".

Впервые за 10 лет премьер-министр Великобритании может отказаться от поездки на сессию ООН. Последним британским политиком, не посетившим ГА ООН в сентябре, был Дэвид Кэмерон в 2013 году.