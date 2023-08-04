Экс-президент Нигера выступил против любой военной интервенции в республику

При этом Махаман Усман возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на представителей свергнутого режима, "которые сами пришли к власти в результате неоднократных выборных маскарадов"

РАБАТ, 4 августа. /ТАСС/. Бывший президент Нигера Махаман Усман (руководил страной в 1993-1996 годы) выступил против любого внешнего военного вмешательства в ситуацию в республике, где в конце июля произошел переворот. Об этом сообщило в четверг Нигерское агентство печати (НАП).

Усман высказался за "вовлечение всех людей доброй воли внутри страны и за ее пределами ради возвращения Нигера к нормальной конституционной жизни посредством переходного периода разумной продолжительности". Он заявил о своем "принципиальном неприятии захвата государственной власти неконституционным способом", при этом отметив, что "ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на представителях свергнутого режима, которые сами пришли к власти в результате неоднократных выборных маскарадов". "Они управляли страной плохо и несут ответственность за бедствия, от которых страдает Нигер, включая коррупцию, кумовство, несправедливость и бесхозяйственность. Все это способствовало тому, что мы еще больше погрузились в состояние всеобщей незащищенности на всей территории страны", - добавил экс-президент.

"Я выступаю против любого намека на военное вмешательство извне, а также против любых санкций, пагубное воздействие которых на уже пострадавшее население только усугубит и без того катастрофическую ситуацию, созданную 12 годами ужасного управления павшим режимом", - заявил он.

По мнению Усмана, "региональное, континентальное и международное сообщество должно скорее внести свой вклад по дипломатическим каналам, через рекомендации и оказание материальной поддержки в поиск мирного решения путем переговоров для успешного переходного периода в Нигере".