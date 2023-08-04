Маккарти связал обвинения Трампа с попыткой ослабить его предвыборные позиции

Спикер Палаты представителей Конгресса США указал на возникновения новых обвинений к бывшему главе Соединенных Штатов каждый раз, когда он поднимается в предвыборных опросах

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Предъявленные экс-президенту США Дональду Трампу обвинения политически мотивированны и направлены на ослабление его позиций накануне президентских выборов 2024 года. Такое мнение выразил спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти.

"Насколько я могу судить, они (обвинения - прим. ТАСС) абсолютно политизированы. Но вот что кажется мне интересным: [генеральный прокурор США Меррик] Гарленд не делал ничего первые два года, однако каждый раз, когда Трамп поднимается в [предвыборных] опросах, ему предъявляют новые обвинения", - сказал он, выступая перед журналистами в Конгрессе.

Спецпрокурор США Джек Смит во вторник объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа. Республиканцу фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года. Трамп в четверг не признал свою вину ни по одному из пунктов обвинений. Представитель прокуратуры подтвердил, что власти США не будут сейчас добиваться задержания экс-президента.