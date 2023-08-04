Свергнутый глава Нигера обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране

Мохамед Базум также предупредил мировое сообщество о том, что последствия переворота могут сказаться далеко за пределами страны

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

"В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок. Единственный способ добиться существенного прогресса в борьбе против бедности и терроризма - вместе сражаться за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона", - написал он в четверг в статье для газеты The Washington Post.

"В неспокойном африканском регионе Сахеля Нигер является бастионом уважения прав человека среди авторитарных движений, захвативших некоторые из соседних с нами стран. Эта попытка переворота - трагедия для нигерцев, но ее успех будет иметь катастрофические последствия далеко за нашими границами", - полагает Базум. По его версии, "учитывая открытое приглашение со стороны организаторов переворота и их союзников в регионе, весь центральный регион Сахеля может перейти под влияние России посредством группы "Вагнер".

Как утверждает Базум, "ситуация в сфере безопасности в Нигере значительно лучше, чем в соседних Мали и Буркина-Фасо, правительства которых были установлены в результате вооруженного захвата власти". По его версии, власти этих стран прибегают к помощи ЧВК "Вагнер" вместо того, чтобы "реагировать на опасения в сфере безопасности путем укрепления собственного потенциала". Президент Нигера отметил, что подготовил эту статью, являясь "заложником".