Дуглас Макгрегор отметил, что украинские войска сейчас находятся в "ужасном состоянии"

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют по меньшей мере от 300 тыс. до 350 тыс. убитыми. Об этом заявил в четверг бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate.

Он отметил, что Украина, получив значительную военную помощь со стороны Запада, перешла в контрнаступление, "которое продолжалось весь июнь и июль". "Теперь же, когда наступил август, складывается впечатление, что оно полностью заглохло", - констатировал Макгрегор, подчеркнув, что "эти атаки совершенно обескровили" ВСУ.

"Украинские войска пребывают в ужасном состоянии. От того, что было год назад, остался лишь скелет", - продолжил Макгрегор. "Мы считаем, что украинцы потеряли от 300 тыс. до 350 тыс. убитыми и сотни тысяч ранеными", - подчеркнул он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.