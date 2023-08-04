3 августа, 23:43

В МИД КНДР считают, что США нарушают принцип "одного Китая", поставляя оружие Тайваню

По мнению главы департамента министерства иностранных дел КНДР по делам Китая Ман Ён Рима, действия Америки являются опаснейшей военно-политической провокацией, сильно нарушающей стабильность ситуации в регионе

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. США, поставляя вооружения Тайваню, нарушают таким образом политику "одного Китая", которую сами при этом официально признают. Такое мнение содержится в опубликованном в пятницу заявлении главы департамента МИД КНДР по делам Китая Ман Ён Рима.

"Безусловно, это (поставки вооружений - прим. ТАСС) является не только грубым нарушением принципа "одного Китая" и духа трех совместных коммюнике между КНР и США, но также и вмешательством во внутренние дела Китая и серьезным посягательством на его суверенитет и безопасность". - говорится в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

"Перед лицом говорят, что поддерживают принцип "одного Китая", а за глаза толкают к независимости Тайваня, который, несомненно, является частью Китая. Вот такая циничная двойственность и двуличность США являются опаснейшей военно-политической провокацией, сильно нарушающей стабильность ситуации в регионе", - констатировал дипломат.

Президент США Джо Байден ранее распорядился выделить до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню. По сведениям телеканала ABC, Министерство обороны Соединенных Штатов предоставит Тайбэю переносные зенитные ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР.

Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. 

Теги:
СШАКНДРКитайТайвань
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