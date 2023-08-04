Постпред в ООН: санкции Запада против Минска бьют по продовольственной безопасности мира

Валентин Рыбаков напомнил, что раньше доля республики в мировой торговле калийными удобрениями составляла около 20%

ООН, 4 августа. /ТАСС/. Санкции, введенные странами Запада против Белоруссии, в частности против ее калийной отрасли, негативно влияют на продовольственную безопасность в мире, возникающий дефицит удобрений ставит под угрозу жизни людей в Африке и Южной Америке. Об этом заявил постоянный представитель республики в ООН Валентин Рыбаков на заседании Совбеза всемирной организации по продовольственной безопасности.

"Мы неоднократно на различных уровнях и площадках обращали внимание мирового сообщества на то, что санкции, незаконно введенные западными странами против Белоруссии, в том числе против ее калийной отрасли, несут крайне негативные последствия для глобальной продовольственной безопасности", - сказал он.

Рыбаков отметил, что до прекращения Литвой транзита белорусского калия через порты на Балтийском море доля республики в мировой торговле калийными удобрениями составляла около 20%. "По нашим оценкам на основе данных ФАО [Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций], почти полное исчезновение Белоруссии из перечня поставщиков калия в прошлом году привело к падению урожая зерновых в Африке на 16%, в текущем году <...> поставки белорусского калия в Африку полностью парализованы из-за действий Литвы", - сообщил дипломат.

Он также подчеркнул, что многие африканские страны полностью или наполовину закрывали свои потребности поставками удобрений из Белоруссии. "Дефицит удобрений в мире уже распространяется с кукурузы и пшеницы на все основные культуры, включая рис, что в ближайшем будущем неизбежно окажет разрушительное воздействие на жизнь миллиардов людей в Азии и Южной Америке", - добавил Рыбаков.

"Авторы санкций и те, кто их реализуют, нарушают самое главное право человека - право на жизнь, обрекая миллионы людей на голод и смерть. Западные государства должны отказаться от применения незаконных односторонних санкций в качестве своего излюбленного инструмента войны", - подытожил дипломат.

Санкции против Белоруссии

Евросоюз в июне 2021 года ввел секторальные санкции в отношении Белоруссии, которые предусматривают в том числе запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений. Минфин США ввел санкции в отношении ОАО "Беларуськалий". Правительство Литвы аннулировало договор о транзите белорусских удобрений.

Минск и Москва в ответ подписали два базовых соглашения - о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов, это в первую очередь калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки. Власти Белоруссии также сообщали, что проводят переговоры с Китаем по поставкам белорусских калийных удобрений, и заверяли в возможности существенно нарастить их объемы.