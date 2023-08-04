Сын президента Колумбии признал финансирование кампании его отца из незаконных источников

Николас Петро сообщил, что получил деньги от лиц, связанных с наркоторговлей и преступными группировками, и что часть из этих средств была направлена на избирательную кампанию Густаво Петро

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 августа. /ТАСС/. Старший сын президента Колумбии Густаво Петро, задержанный по делу об отмывании денег, признал, что направлял на избирательную кампанию отца средства, полученные из источников, не отвечающих требованием законодательства. Об этом сообщил в четверг прокурор Марио Бургос.

"Господин Николас Фернандо Петро предоставил важную информацию, которой генеральная прокуратура до этого момента не располагала. В частности, привлекает внимание касающееся финансирования прошедшей президентской кампании действующего главы государства Густаво Петро Уррего и денег, которые были использованы в этой кампании", - сказал Бургос на заседании, которое транслировалось на YouTube-канале журнала Semana.

По его словам, Николас Петро признал, что получил деньги от лиц, связанных с наркоторговлей и деятельностью преступных группировок. Из его показаний следует, что по крайней мере часть средств была направлена на избирательную кампанию отца. Прокуратура подозревает, что команда Петро не отчиталась об этих поступлениях перед избирательной комиссией.

Реакция Густаво Петро

Петро заявил, что не знал о нарушениях в финансировании его избирательной кампании, показания о которых дал его старший сын Николас.

"Кто-то написал сегодня, что мой сын сказал, что я знал, что на мою кампанию были направлены незаконные деньги. Если бы это было так, я как президент должен был бы сегодня уже уйти [в отставку]", - сказал глава государства на мероприятии, посвященном аграрной реформе. Трансляция велась на странице администрации президента в соцсети X ("Икс", ранее Twitter).

"Мой сын этого не говорил по простой причине - я никому из своих детей никогда не говорил, чтобы они совершали преступления. Этого не было", - добавил Петро. По его мнению, его политические оппоненты пытаются использовать "семейные раны" для того, чтобы "привести к крушению первого народного правительства Колумбии".

Густаво Петро был задержан в конце июля по обвинению в отмывании денег и незаконном обогащении. Кроме того, под стражу была взята его бывшая жена Дэйсурис Васкес, подозреваемая в отмывании денег и незаконном получении доступа к персональным данным. Во вторник генеральная прокуратура сообщила, что подозреваемые согласились сотрудничать со следствием.

Расследование в отношении сына президента началось после интервью Васкес журналу Semana, в котором она рассказала, что ее бывший супруг якобы получал деньги от торговцев наркотиками на предвыборную кампанию отца. Средства сын главы государства, как полагает прокуратура, оставлял себе. После выхода интервью президент попросил надзорное ведомство провести расследование в отношении своего сына.

В новость внесены изменения (4:49 мск) - добавлена информация о реакции Густаво Петро.