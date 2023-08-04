Мятежники Нигера отменили введенный в стране 26 июля комендантский час

Об отмене комендантского часа сообщил по национальному телевидению представитель Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман

РАБАТ, 4 августа. /ТАСС/. Правящий орган мятежников Нигера - Национальный совет спасения родины - объявил в четверг об отмене комендантского часа, который был введен на территории республики после отстранения от власти президента Мохамеда Базума.

"Национальный совет спасения родины объявляет об отмене комендантского часа, введенного с 26 июля 2023 года", - сообщил по национальному телевидению представитель совета полковник Амаду Абдраман.

26 июля поднявшая мятеж группа военных Нигера объявила об отстранении Базума с поста президента страны, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий.

28 июля мятежники сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани, во время переворота возглавлявший президентскую гвардию, подразделения которой задержали и продолжают удерживать Базума вместе с семьей в его резиденции.

Президент, по заявлениям нигерских политиков, пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран, однако ему запрещено покидать резиденцию.