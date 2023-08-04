Госдепартамент США подтвердил начало переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

Вашингтон уделит внимание помощи в проведении реформ, которые должны продвинуть Киев на его пути к "евроатлантическим устремлениям", сообщили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США подтвердил в четверг, что Вашингтон и Киев начали обсуждать гарантии безопасности для Украины.

"Сегодня представители Госдепартамента, Министерства обороны США и Совета национальной безопасности [Белого дома] встретились с украинскими коллегами, чтобы начать двусторонние переговоры по долгосрочным гарантиям безопасности", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

По его утверждению, в центре внимания США будут "обеспечение Украины силами, способными защищать ее сейчас <...> и в будущем", "поддержка и повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов и промышленности Украины", а также помощь в проведении реформ, которые "способствуют продвижению Киева на пути к его евроатлантическим устремлениям".

Ранее о том, что Украина и США начали переговоры по предоставлению Киеву гарантий безопасности, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

31 июля американская администрация подтвердила, что Соединенные Штаты и Украина начнут на этой неделе переговоры о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности Киеву. Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, переговоры пройдут в виртуальном формате, с американской стороны возглавлять делегацию будет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Миллер добавил, что переговоры будут проходить в соответствии с обязательствами, принятыми странами Группы семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе.