Евросоюз утвердил санкции на экспорт военных товаров в Белоруссию

Рестрикции распространяются и на товары для авиационной и космической отрасли, в том числе авиационные двигатели и их части

ТАСС, 4 августа. Евросоюз ввел запрет на экспорт в Белоруссию товаров и технологий, способствующих военному совершенствованию страны, а также огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщается в "Официальном журнале ЕС", в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

В одном из документов говорится о запрете "продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, огнестрельное оружие, его части и основные компоненты и боеприпасы". Запрещается также финансировать или предоставлять техническую помощь и посреднические услуги, связанные с такими товарами, "любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в Белоруссии".

Кроме того, санкции распространяются на товары, которые используются в авиационной и космической отрасли, в том числе авиационные двигатели и их части, как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных аппаратов. При этом запрет не затрагивает товары, использующиеся "в медицинских, фармацевтических или гуманитарных целях", сказано в документе.

Санкции вступят в силу 5 августа.

3 августа Евросоюз ввел санкции в отношении 38 граждан и 3 компаний Белоруссии из-за конфликта на Украине. В черный список включены белорусские судьи, следователи, журналисты, силовики. Кроме того, под санкции подпали ОАО "Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова", ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга БМК" и Белорусский государственный концерн по нефти и химии.

Всем включенным в черный список лицам запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы при обнаружении в сообществе будут заморожены.