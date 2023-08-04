Болтон считает, что Трамп выведет США из НАТО в случае победы на выборах в 2024 году

Экс-помощник бывшего президента США уточнил, что во время первого срока Трамп принимал решения, не думая о направленности политики

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Экс-помощник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон уверен, что в случае победы на выборах в 2024 году Трамп выведет Соединенные Штаты из состава Североатлантического альянса.

"Он ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй срок Трампа мы почти наверняка выйдем из НАТО", - сказал он в четверг в эфире телеканала NewsNation.

Болтон считает, что Трамп "не придерживается философии в политическом смысле". "Он не думает о направленности политики, когда принимает решения, особенно в сфере национальной безопасности. Все бывает связано с тем, какую пользу что-либо может принести Дональду Трампу", - добавил он.

"Те, кто указывают на сделанное Трампом в его первый срок, в действительности не понимают, как мы оказались там, где оказались. Во многих случаях там, где они сейчас отдают должное Трампу, он хотел двигаться в противоположном направлении", - пояснил Болтон.

Спецпрокурор Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений Трампу по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах ноября 2020 года, за счет незаконных действий. Максимальное наказание по самому тяжелому из преступлений, обвинения в которых предъявлены Трампу по данному делу, составляет 20 лет тюремного заключения.

В настоящее время, судя по результатам социологических опросов, у Трампа есть все шансы стать официальным кандидатом на высший государственный пост от Республиканской партии. Байден собирается на выборах бороться за переизбрание от демократов.