В Колумбии начал действовать режим прекращения огня между повстанцами и правительством

При этом "есть те, кто не охвачен" этим режимом

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 августа. /ТАСС/. Правительство Колумбии и повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО) в четверг подтвердили начало действия режима двустороннего прекращения огня.

"Сегодня начинается прекращение огня с очень надежным механизмом проверки. А самое главное, что есть воля обеих сторон соблюдать его", - сказал один из лидеров АНО Пабло Бельтран на церемонии, посвященной началу работы Национального комитета участия, созданного правительством Колумбии для разрешения разногласий внутри страны.

Бельтран признал, что "есть те, кто не охвачен режимом прекращения огня". "Эти первые шесть месяцев мы будем работать над тем, чтобы наступательных операций не было, остались только оборонительные", - сказал один из лидеров АНО. По его словам, повстанцам предстоит продолжить защищаться от орудующих в Колумбии преступных группировок.

Как уточнил министр национальной обороны Колумбии Иван Веласкес, режим прекращения огня подразумевает приостановку "операций, направленных на вооруженное столкновение с незаконной организацией". В то же время военные и полицейские продолжат выполнять задачи по обеспечению безопасности и преследованию преступников.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.

В ноябре прошлого года власти страны объявили о начале диалога с повстанцами из АНО. 9 июня на Кубе завершился третий раунд переговоров, по итогам которого стороны договорились о двустороннем прекращении огня с 3 августа по 29 января.