Японский депутат подал в отставку с поста замглавы МИД после подозрений во взятке

По данным источников газеты Asahi, речь идет о сумме порядка $201 тыс., которые Масатоси Акимото мог получить в период с 2021 года

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Депутат правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Масатоси Акимото подал в отставку с поста парламентского замглавы МИД после разгоревшегося скандала о предполагаемых многомиллионных взятках от ветроэнергетической компании Japan Wind Development. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Ранее в его офисах и доме прошли обыски по этому делу. Официальной информации пока нет, но, по данным источников газеты Asahi, речь идет о сумме порядка 30 млн иен (около $201 тыс.), которые Акимото мог получить в период с 2021 года по настоящее время.

В 2018 году депутат занимал пост парламентского замглавы министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма. В это время он добивался принятия закона, по которому должны быть введены единые правила использования моря компаниями, занимающимися возобновляемыми источниками энергии. Закон в итоге был принят в ноябре 2018 года, в соответствии с ним были выделены несколько морских зон для развития ветроэнергетики. На один из тендеров, который получила корпорация Mitsubishi, как отмечает Kyodo, претендовала и Japan Wind Development.

В компании отвергли обвинения и отметили, что у них есть "объективные доказательства" того, что фирма не давала взятки депутатам или каким-либо госслужащим.

Депутаты в Японии имеют право получать пожертвования от своих сторонников, однако должны соответствующим образом отчитываться о них. Этого сделано не было, отмечает Asahi.