В МИД Колумбии опровергли сообщения о гибели лидера повстанцев Ивана Маркеса

В 2022 году журнал Semana сообщил, что на Маркеса было совершено покушение, в результате которого он погиб

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Колумбии Альваро Лейва в четверг опроверг сообщения СМИ о гибели одного из лидеров расформированной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) Лусиано Аранго, более известного под псевдонимом Иван Маркес.

"Я всегда знал, что он жив. Его жизнь не была в опасности. В тот момент, когда появились сообщения о его смерти, он был абсолютно жив", - приводит слова министра газета El Tiempo.

В июле прошлого года колумбийский журнал Semana сообщил, что на Маркеса было совершено покушение, в результате которого он погиб. Позднее власти Колумбии заявили, что бывший лидер РВСК выжил и был доставлен в больницу в Каракасе. 6 июля этого года колумбийский журналист Ямид Амат в эфире телеканала Canal 1 сообщил, что Маркес умер от последствий покушения. Правительство Колумбии официально не подтверждало эту информацию.

В среду колумбийская радиостанция Caracol опубликовала аудиозапись с голосом, который, предположительно, принадлежит Маркесу. Говорящий начинает записанное обращение к "товарищам по оружию" со слов "август 2023 года" и обещает, что его слова "развеют некоторые сомнения".

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах. С тех пор его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов стали беженцами. 24 ноября 2016 года в Гаване представители правительства Колумбии и РВСК подписали соглашение о прекращении конфликта. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия.

В августе 2019 года в YouTube появилась запись выступления Маркеса, который объявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе.