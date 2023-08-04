Индия готова вести переговоры с Пакистаном, если не будет террористической угрозы

Как заявили в индийском МИД, позиция страны по этому вопросу хорошо известна

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 августа. /ТАСС/. Индия сможет вести переговоры с Пакистаном о нормализации отношений в обстановке, когда не будет террористической угрозы и враждебности. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"Четкая и последовательная позиция Индии по этому вопросу хорошо известна. Мы желаем нормальных добрососедских отношений со всеми нашими соседями, включая Пакистан. Для этого необходима среда, свободная от террора и враждебности", - приводит слова дипломата газета The Times of India.

Заявление Багчи стало ответом на выраженную премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом готовность начать переговоры с Индией о нормализации двусторонних отношений.

Ранее на этой неделе он заявил, что Пакистан и Индия "не могут быть нормальными соседями, если серьезные вопросы [в их отношениях] не будут решаться путем содержательных мирных переговоров".

Подразумевая Индию и Пакистан, Шариф сказал, что война не является средством решения спорных вопросов между странами и Исламабад готов серьезно обсуждать с Нью-Дели назревшие проблемы за столом переговоров.

Как отмечает издание, отношения Индии с Пакистаном остаются на самом низком уровне после того, как индийское правительство отменило в 2019 году особый статус северного штата Джамму и Кашмир. В ответ на это Пакистан отозвал своего посла из Нью-Дели.