Politico: Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи по Украине

Как сообщило издание, обсуждение в течение двух дней будет построено вокруг 10 пунктов

БРЮССЕЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии, как ожидается, проинформируют Россию об итогах инициированных Западом и Киевом консультаций по Украине в Джидде. Об этом сообщает европейская версия газеты Politico.

По ее данным, хотя не ясно, будет ли участвовать в этих переговорах премьер-министр, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, ожидается, что "Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах".

Как отмечается в документе, который оказался в распоряжении газеты, обсуждение в течение двух дней будет построено вокруг 10 пунктов, которые включают "продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение заключенных", а также возможность создания трибунала по военным преступлениям.

По мнению Politico, европейские представители могут собраться перед встречей в Джидде, чтобы согласовать свою позицию.

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести 5-6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине. По сведениям издания, на встречу прибудут крупные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать представители государств, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в датской столице.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.