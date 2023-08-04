В Литве заявили, что истребители НАТО семь раз сопровождали военные самолеты РФ в июле

На литовской авиабазе в июле по четырехмесячной ротации были размещены четыре истребителя F-16 ВВС Португалии и четыре таких же самолета ВВС Румынии

ВИЛЬНЮС, 4 августа. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в течение июля семь раз сопровождали российские военные самолеты. Об этом сообщило Минобороны Литвы.

Нагрузка по патрулированию, по данным ведомства, распределилась относительно равномерно. В неделю делалось от одного до трех вылетов, а с 10 по 16 июля сопровождение не потребовалось вообще.

На литовской авиабазе в июле по четырехмесячной ротации были размещены четыре истребителя F-16 ВВС Португалии и четыре таких же самолета ВВС Румынии. 2 августа их сменил контингент ВВС Италии с персоналом из примерно 200 военнослужащих и четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon.

Процедура воздушного сопровождения является рутинной. В апреле она была проведена 21 раз, в мае - восемь раз, в июне - 27 раз (до сих пор самый активный по сопровождению месяц года) на фоне масштабных учений ВВС НАТО. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по Североатлантическому альянсу. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов НАТО базируются в Зокняе. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.