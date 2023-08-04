AFP: делегация ECOWAS покидает Нигер, не встретившись с главой мятежников

Она находилась в стране с вечера 3 августа

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) покидают Нигер спустя несколько часов после своего прибытия, не встретившись с главой мятежников генералом Абдурахманом Тчиани. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в делегации.

Как указывает AFP, делегация ECOWAS, прибывшая в Нигер вечером 3 августа, "покинула страну, не встретившись ни с генералом Тчиани, ни с президентом Мохамедом Базумом".

Делегация посредников ECOWAS во главе с бывшим президентом Нигерии генералом Абдусалами Абубакаром должна была встретиться с руководством мятежников, чтобы представить им требования лидеров стран сообщества. В состав делегации наряду с Абубакаром входили председатель Комиссии ECOWAS Омар Алиу Турэй и влиятельный религиозный лидер султан Сокото Мухаммад Абубакар III.

На состоявшемся 30 июля экстренном саммите лидеры ECOWAS потребовали от мятежников немедленно освободить и восстановить в должности президента Базума, восстановить в стране конституционный порядок. Государства ECOWAS дали военным Нигера неделю на выполнение этих требований. Сообщество пригрозило принять против мятежников "все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка", и не исключило "использования силы".

Выступая 2 августа по национальному телевидению, глава Национального совета спасения родины - центрального органа власти после переворота - генерал Тчиани заявил, что Нигер не склонится под региональным и международным давлением с целью восстановления президента Базума. Он призвал народ Нигера быть готовым к защите родины перед лицом внешних угроз.

Между тем Базум, по заявлениям нигерских политиков, пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран, однако ему запрещено покидать резиденцию.