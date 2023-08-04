В Литве назвали закрытие части КПП на границе с Белоруссией вопросом времени

Если ситуация продолжит ухудшаться, граница может быть закрыта и полностью, отметил председатель комитета Сейма страны по вопросам национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас

ВИЛЬНЮС, 4 августа. /ТАСС/. Закрытие части контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе Литвы с Белоруссией является вопросом времени. Об этом в эфире национального радио LRT заявил председатель комитета Сейма (парламента) Литвы по вопросам национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.

"Закрытие некоторых КПП на границе с Белоруссией точно произойдет. Это лишь вопрос времени, - сказал он. - Если ситуация продолжит ухудшаться, граница может быть закрыта и полностью".

Политик напомнил, что государственный совет обороны под председательством президента Литвы Гитанаса Науседы еще около двух месяцев назад рекомендовал ответственным инстанциям обдумать возможность закрытия некоторых из шести действующих пунктов перехода на границе с Белоруссией. Как отметил председатель комитета, с появлением на территории Белоруссии подразделений ЧВК "Вагнер" ситуация еще более обострилась.