Дания на неделю усиливает пограничный контроль из-за акций с сожжением Корана

В Минюсте заявили о необходимости противостоять угрозам, с которыми сталкивается страна

СТОКГОЛЬМ, 4 августа. /ТАСС/. Полиция Дании временно усиливает контроль на внутренних границах страны после недавних акций с сожжением Корана, ориентировочно до 10 августа включительно. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста королевства.

В сообщении отмечается, что "Национальная полиция по рекомендации Службы полицейской разведки (PET) сочла необходимым временно активизировать усилия на внутренних границах Дании" и что, по мнению PET, "недавние сожжения Корана повлияли на текущую картину угроз". "Власти пришли к выводу, что в настоящее время необходимо усилить внимание к тем, кто въезжает в Данию, чтобы противостоять конкретным и текущим угрозам, с которыми сталкивается Дания. В настоящее время ожидается, что усиленные пограничные меры будут сохраняться до 10 августа 2023 года включительно", - сообщается в пресс-релизе.

По мнению министра юстиции Петера Хуммельгорда, усиление пограничного контроля подчеркивает серьезность ситуации.

"Правительство очень серьезно относится к текущей ситуации, - приводятся в сообщении его слова. - Я отмечаю, что власти пришли к выводу, что в течение ограниченного периода времени необходимо активизировать усилия полиции на датских границах по соображениям безопасности".

Ранее представители праворадикальной группы "Датские патриоты" сожгли Коран перед зданиями посольств Египта, Турции и Ирака. МИД Дании в связи с этим заявлял, что уничтожение священных книг и религиозных символов - постыдный акт, достойный осуждения. Ведомство напомнило, что в королевстве свобода вероисповедания, а многие подданные исповедуют ислам, при этом МИД указал на "необходимость уважать свободу выражения мнений и свободу собраний". Правительство Дании сообщило, что изучит возможность не предоставлять разрешение на проведение общественных собраний в особых ситуациях, когда оскорбляются другие страны, культуры и религии, и когда это может иметь серьезные негативные последствия для безопасности Дании.