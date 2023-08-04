СМИ: военное руководство ECOWAS отказалось от использования силы в отношении Нигера

В стране мятежники захватили власть в ходе госпереворота

ДУБАЙ, 4 августа. /ТАСС/. Военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) отказалось от использования силы в отношении Нигера, где мятежники захватили власть в ходе государственного переворота. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны региональной организации.

ECOWAS, как отмечает телеканал, не станет прибегать к варианту, предполагающему военную интервенцию в Нигер, однако усилит санкционное давление, чтобы заставить мятежников освободить президента республики Мохамеда Базума.

На состоявшемся 30 июля экстренном саммите лидеры ECOWAS потребовали от захвативших власть в Нигере мятежников восстановить президента в должности, а также снова установить конституционный порядок в стране. Государства ECOWAS дали нигерским военным неделю на выполнение этих требований. Сообщество пригрозило принять против мятежников "все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка", и не исключило "использования силы".

Выступая 2 августа по национальному телевидению, глава Национального совета спасения родины - центрального органа власти после переворота - генерал Абдурахман Тчиани заявил, что Нигер не склонится под региональным и международным давлением с целью восстановления президента Базума. Он призвал народ Нигера быть готовым к защите родины перед лицом внешних угроз.

Между тем Базум, по заявлениям нигерских политиков, пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран, однако ему запрещено покидать резиденцию.