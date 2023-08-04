Военкома под Одессой показательно отправили на фронт после заявления экс-депутата

Игорь Мосийчук заявил, что что депутат из Южного Егор Смирнов за последние 1,5 года приобрел недвижимость более чем на $1 млн

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Военкома в городе Южное Одесской области отправили в зону боевых действий на фоне заявлений бывшего парламентария Игоря Мосийчука о коррупции в местном территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкоматов в России). Об этом сообщает украинское издание "Страна".

По его информации, ранее Мосийчук заявил, что депутат из Южного Егор Смирнов, работающий в местном порту и являющийся секретарем земельной комиссии, проходит также службу в ТЦК и за взятки помогает гражданам уклоняться от мобилизации, а также направляет повестки своим недоброжелателям. Как заявил Мосийчук, Смирнов за последние 1,5 года приобрел недвижимость более чем на $1 млн.

Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело о коррупции, но руководство ТЦК отреагировало еще до завершения расследования и сообщило в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что Смирнов и двое его "соратников" направлены "для последующей службы в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже".

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что испытывает ярость к депутатам, военкомам и судьям, вокруг которых разворачиваются новые скандалы, связанные с коррупцией и выездами за границу. Он также рассказал, что ему представили первые результаты проверки военкомов, и назвал их неутешительными. Один из самых громких скандалов произошел вокруг бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова. В июне СМИ опубликовали информацию о том, что его семья приобрела в Испании недвижимость и другое имущество на сумму около $4,5 млн после объявления на Украине всеобщей мобилизации. Борисова отстранили от исполнения служебных полномочий, начали против него расследование по подозрению в злоупотреблениях, затем уволили по поручению Зеленского, предъявили обвинения в незаконном обогащении и умышленном уклонении от несения службы, а 25 июля арестовали.

По оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, которые преподносятся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. 22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.